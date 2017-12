Death Stranding: Hideo Kojima bezieht Stellung zu seinem Game Awards-Trailer

In einem Interview von IGN erklärt der ikonische Videospielentwickler Hideo Kojima einige Hintergründe für sein kommendes Projekt Death Stranding. Dabei bezog er sich konkret auf das neue Video, das wir vom Künstler und seinem Team auf der Veranstaltung der Game Awards gesehen haben. Die Essenz des Spiels dreht sich um die Vorstellung von Leben und Tod. In einer Szene des Trailers sehen wir den Helden Sam in der Unterwasserwelt, die uns nach jedem Spieltod erwartet. Dank einer besonderen Fähigkeit wandert Sam problemlos auf dem Boden des Meeres umher und interagiert mit dem Reich, bevor es wieder in die Welt der Lebenden zurückgeht. Die schwarze Flüssigkeit die wir im Video gesehen haben wird nur mysteriös als Timefall bezeichnet und soll eine große Bedeutung in Death Stranding bekommen, da sie die Eigenschaften besitzt die Zeit in einem Areal substanziell zu beschleunigen. Mit dem menschlichen Verständnis des Zeitbegriffs mag das kollidieren, aber in Death Stranding soll dieser "Regen" ein Element einer zukünftigen Erfahrung bieten. Das bisher in allen Trailern präsente Baby (es handelt sich laut Kojima dabei auch immer um das gleiche) wird ebenfalls eine Schlüsselrolle spielen und es bedingt wohl sowohl Spielmechaniken als auch die Story selbst.

Ein Mehrspielererlebnis sei ebenfalls Bestandteil der Spielerfahrung und obwohl der Metal Gear-Schöpfer diesbezüglich noch keine Details verraten will, ist er davon überzeigt, etwas Einzigartiges und Innovatives abliefern zu können. Zum Abschluss des Gesprächs erklärte Kojima noch einmal, dass wirklich alles Sinn machen wird, sobald wir das Spiel in seiner Gänze begreifen. Das besagte Filmmaterial seht ihr hier unten nochmal. Macht der Trailer für euch mit diesen neuen Informationen mehr Sinn?