Donnerstag steht großes Update für Quake Champions an

Quake Champions ist schon seit einer Weile im Early Access auf Steam unterwegs und erneuert sich gerade ein bisschen. Diese Woche gab Bethesda per Pressemitteilung bekannt, dass morgen am 14. Dezember das bis dato größte und umfangreichste Update in jungen Historie des Mehrspieler-Titels ansteht. Unter den neuen Inhalten wird der frische Helden Keel aus Quake 3 Arena und Quake Live hinzukommen, außerdem werden die Zwei-gegen-Zwei-Duellarena Vale of Pnath, Ranglistenmatches und viele virtuelle Weihnachtsgeschenke eingeführt.