Uncharted: 40 Millionen Verkäufe in zehn Jahren

Die Uncharted-Saga gilt mittlerweile längst als Playstation-Klassiker, denn vor über zehn Jahren hat Naughty Dog mit Drake's Fortune die erste Episode eines Abenteuers eingeleitet, das bis heute Fans aus aller Welt begeistert. Die Schatzsuche mit dem sympathischen Abenteurer führte uns in der vergangenen Dekade fast um die ganze Welt, vom gewaltigen Amazonas bis nach Madagaskar, London, Yemen und wieder zurück nach Kolumbien. Naughty Dogs eigener Indiana Jones wurde zu einem enormen Erfolg, was nicht zuletzt auf die enorme spielerische Qualität zurückgeht, für die das Studio mittlerweile bekannt und zurecht gefeiert wird. Auf der PSX 2017 verkündete Sony am Wochenende stolz, dass die vereinten Verkäufe aller Uncharted-Spiele bereits bei über 40 Millionen Spielen angelangt sind. Allein in den vergangenen 18 Monaten sei die Verbreitung der Marke noch einmal um etwa 33 Prozent gestiegen, der aktuelle Stand zählt weltweit insgesamt 41,7 Millionen Exemplare. Ob wir Nathan Drake jemals wiedersehen werden, das weiß nur Naughty Dog, doch Uncharted wird uns in der ein oder anderen Form sicher noch einmal begegnen - vielleicht erneut in der Gestalt von Chloe und Nadine, die kürzlich in Uncharted: The Lost Legacy das Goldfieber packte.