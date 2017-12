PewDiePie ist noch immer unter den zehn erfolgreichsten Youtube-Stars

Das Forbes-Magazin hat sich auch in diesem Jahr mit den erfolgreichsten Youtubern der Neuzeit beschäftigt und sie basierend auf ihrem Einkommen in eine Top 10-Liste eingeordnet. Ausschlaggebend für die Platzierung ist das geschätzte Werbeeinkommen, das die entsprechenden Persönlichkeiten im Zeitraum vom Juni 2016 bis Juni 2017 erwirtschaftet haben. Der Minecraft-Spezialist DanTDM (Daniel Middleton) ist laut der Untersuchung der Youtuber mit dem höchsten Einkommen von umgerechnet ca. 14,5 Millionen Euro und das obwohl er nur 16 Millionen Subscriber hat. Felix Kjellberg, alias PewDiePie, führte diese Liste im vergangenen Jahr noch an, muss sich 2017 aber mit dem sechsten Platz begnügen. Trotz seines gewaltigen Publikums von über 50 Millionen Fans scheinen die letzten Skandale nicht spurlos an ihm vorbeigegangen zu sein.

Interessanerweise haben sich gleich sechs Neuzugänge in die Top 10-Liste von Forbes geschlichen, das Medienfeld der Streaming-Stars scheint noch sehr unstet zu sein. Gleichzeitig stieg das Nettoeinkommen der Youtube-Elite von ca. 50 Millionen Euro im letzten Jahr auf fast 95 Millionen in diesem Jahr. Nachfolgend seht ihr die Platzierung der erfolgreichsten internationalen Youtuber:



Daniel Middleton (DaTDM) : 14,5 Millionen Euro Evan Fong (Vanossgaming) : 13 Millionen Euro Dude Perfct : 12 Millionen Euro Logan Paul : 12 Millionen Euro Mark Fischbach : 12 Millionen Euro Felix Kjellberg (PewDiePie) : 10 Millionen Euro Jake Paul : 9,7 Millionen Euro Smosh : 9,3 Millionen Euro Ryan ToysReview : 9,3 Millionen Euro Lilly Sigh : 9 Millionen Euro