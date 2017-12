Sony zeigt Shadow of the Colossus im direkten Grafikvergleich

Shadow of the Colossus ist einer der gefragtesten Playstation-Exklusivtitel überhaupt und erscheint am 7. Februar in vollständig restaurierter Form auf der PS4. Am Wochenende wurde das Spiel im Zuge der Playstation Experience näher vorgestellt und Sony präsentierte ein direktes Vergleichsvideo, das die Versionsunterschiede und -gemeinsamkeiten im Ausgangsmaterial aufzeigt. Im Video seht ihr zum einen die originale Spielversion auf der Playstation 2, die leicht aktualisierte Variante auf der Playstation 3 und das brandneue Remake.

Darüber hinaus enthüllte der Entwickler eine Spezialedition von Shadow of the Colossus auf dem Playstation-Blog. Die physische Verkaufsfassung gibt es zum Vollpreis, allerdings enthält sie eine Reihe von Goodies. Neben dem Steelbook, eine Postkarte und einer physischen Karte der Welt warten einige digitale Überraschungen auf Wander und Argus. Schlussendlich enthüllte Sony, dass die PS4 Pro-Version des Spiels dem Spieler die Option gibt entweder in 4K-Auflösung bei 30 FPS zu spielen, oder eine dynamische 60 FPS-Auflösung zu wählen.