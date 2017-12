Conan Exiles lässt Early Access im Mai 2018 hinter sich

Conan Exiles wird sich am 8. Mai aus dem Early Access-Stadium in seine ausgewachsene Survivalspiel-Form entwickeln, das hat FunCom gestern bekanntgegeben. Dem Open-World-Spiel stehen deshalb umfangreiche Neuerungen ins Haus, was nicht nur die Spannung der Fans anhebt, sondern auch den Verkaufspreis. Auf dem PC wird Conan Exiles im Mai um 25 Prozent auf 39,99 Euro ansteigen, auf der Xbox One kostet das Spiel weiterhin 49,99 Euro (für die neue Playstation 4 wird der gleiche Preis erwartet). Alle Vorbesteller erhalten ein königliches Rüstungsset für den eigenen Barbaren. Publisher Koch Media hat zudem die Inhalte einer Collector's Edition vorgestellt, die mit einer realistischen Barbaren-Sammelfigur (15 Zentimeter groß), einem eigenen Comic, Musik-CDs, einer Weltkarte und digitalen Überraschungen lockt.