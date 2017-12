Erstes Material für Tennis World Tour

Etienne Jacquemain vom Entwicklerstudio Breakpoint wurde von Sony auf die PSX 2017 eingeladen, um über sein neues Spiel Tennis World Tour zu sprechen. Der geistige Nachfolger der Top Spin-Serie wurde auf der Show mit sehr frühem Bewegtbildmaterial begleitet, da Breakpoint keinen neuen Trailer vorstellen konnte. Der Creative Director erklärte nebenbei allerdings wie es um den Zustand des Projekts steht, welche Parallelen es zu Top Spin gibt und welche Inhalte am Ende enthalten sein sollen. Das Team arbeite derweil hart an der Realisierung spezifischer Animationen, was laut dem Jacquemain "der Schlüssel zum Erfolg eines großartigen Tennis-Spiels" sei. Tennis World Tour wird anpassbare Charaktere beinhalten, die wir im Laufe unserer Karriere weiterentwickeln dürfen was in den Augen des Entwicklers Vergleiche mit der FIFA-Serie von EA zulässt. Das Gameplay-Material zeigt einige Profispieler in Aktion, stellt aber nicht den aktuellen Entwicklungsstands dar. Auf jeden Fall muss sich Breakpoint Studio ganz schön beeilen, da Tennis World Tour bereits im Mai 2018 zeitgleich auf Nintendo Switch, PC, Xbox One und PS4 erscheinen soll.