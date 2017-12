Detective Pikachu kommt nach Europa

Die PEGI hat eine Alterseinstufung für eines der eher unbekannteren Pokémon-Adventure auf dem Nintendo 3DS vorgenommen und damit eine mögliche Überraschung Nintendos platzen lassen. 2016 erschien in Japan das Abenteuer Detective Pikachu: Birth of a New Duo, indem die gelbe Maus menschliche Fähigkeiten bekommt und bei der Auflösung von Kriminalfällen hilft. Dem Brancheninsider Serebii fiel die Listung des Titels auf der Webseite des europäischen Einstufungsamtes auf, die von einer Veröffentlichung am 31. Dezember 2020 spricht. Dass sich dieses Datum nur als Platzhalter handeln könnte, scheint angesichts aktueller Meldungen über eine Live-Action-Filmadaption der gleichnamigen Vorlage als äußerst wahrscheinlich. Vielleicht möchte Nintendo Film und Spiel zeitlich aufeinander abstimmen, zumindest wäre das denkbar. Was haltet ihr von einem Detektiv-Abenteuer mit Pikachu in der Hauptrolle? Wird euer Nintendo 3DS so lange überhaupt noch ohne neues Pokemon-Spiel durchhalten?