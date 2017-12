Herr der Ringe-Kartenspiel zielt auf Solospieler ab

Fantasy Flight hilft Asmodee Digital dabei eine Sammelkarten-Adaption im Universum von Der Herr der Ringe zu veröffentlichen. Das sogenannte "Living Card Game" basiert laut Herstellerangabe dabei im Unterschied zu klassischen Sammelkarten auf der Evolution und Individualisierung ausgewählter Karten, was größere Ähnlichkeiten mit einem digitalen Rollenspiel aufweist. Dadurch ist The Lord of the Rings: Living Card Game aber mehr als nur eine neue Variante bekannter PvP-Sammelkartenspiele, wie Hearthstone oder Gwent, denn hier erleben wir eine narrative Erfahrung für Einzelspieler. Koop-Optionen werden aktuell nicht ausgeschlossen, der Fokus liege laut dem Entwicklerstudio aber darauf, das Soloerlebnis zu erschaffen.

Im Spiel schaffen wir uns ein Deck aus bis zu drei Helden und 30 Karten, die wir entweder im Verlauf des Spiels oder mit spezifischen Kartenpaketen erwerben dürfen. Erfreulicherweise sind das keine zufälligen Loot-Kisten, sondern gezielte Kartenerweiterungen. Fantasy Flight Interactive wird mit fünf Story-Episoden an den Start gehen und sich die Option offenhalten, später zusätzliche Inhalte zu veröffentlichen. Ein weiterer Unterschied zu anderen, älteren Sammelkartenspielen ist die fixe Natur der Spiellevel - nichts ist zufällig generiert. Mehr Informationen zum The Lord of the Rings: Living Card Game erfahrt ihr auf Steam, wo das Free-to-Play-Spiel 2018 ins Early Access kommt.