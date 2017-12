One Piece: World Seeker begleitet Ruffy in die offene Welt

Ruffy und die Strohhutpiraten starten mit Entwickler Ganbarion 2018 in ein neues Abenteuer. Nach einigen Portierungsarbeiten für die Nintendo Switch und die PS4 dürfen alle Schatzsucher im kommenden Jahr einen ambitionierten Neustart des jungen Gummimenschen erleben. One Piece: World Seeker wird als Open-World-Adventure im originalen Setting beschrieben, das impliziert doch, dass wir uns auf ausgelassene Segelaktionen auf der Grand Line gefasst machen dürfen. Einige Screenshots und Konzeptzeichnungen sollen Spieler bei der Entwicklung des Titels begleiten, weitere Informationen wie einen ersten Trailer dürfen wir auf dem kommenden japanischen Jump Festa 2018 erwarten. Was haltet ihr von der Idee, One Piece in die offene Welt zu begleiten?

Quelle: Gematsu.