Street Fighter 30th Anniversary Collection bringt zwölf klassische Kampfspiele zusammen

Capcom kündigte gestern eine neue Sammlung von Street Fighter-Spielen an, um den 30. Geburtstag des beliebten Franchise zu feiern. Street Fighter 30th Anniversary Collection beschert uns ab nächstem Mai zwölf klassische Kampfspiele in einer einzigen Edition, die für Xbox One, PC, Nintendo Switch und Playstation 4 erscheint. Sämtliche Titel nutzen einen gemeinsamen Speicherstand, vier Spiele wurden mit Online-Gameplay und Ranglisten-Funktionen ausgestattet. Diese Beat'm'Ups stecken in der Box:



Street Fighter

Street Fighter II

Street Fighter II: Champion Edition

Street Fighter II: Hyper Fighting (Ranglisten- und ungewertetes Online-Spiel)

Super Street Fighter II: The New Challengers

Super Street Fighter II Turbo (Ranglisten- und ungewertetes Online-Spiel)

Street Fighter Alpha

Street Fighter Alpha 2

Street Fighter Alpha 3 (Ranglisten- und ungewertetes Online-Spiel)

Street Fighter III

Street Fighter III: 2nd Impact

Street Fighter III: 3rd Strike (Ranglisten- und ungewertetes Online-Spiel)



All diese alten Spiele noch einmal zu erleben dürfte den meisten Fans sicher schon die nötige Portion Nostalgie bescheren, doch Capcom packt noch einige Überraschungen auf das Gesamtpaket oben drauf: Der Titel enthält Konzeptzeichnungen, überarbeitete Story-Hinweise zum näheren Verständnis der Charakterbeziehungen und einen Musikmodus zum Hören der besten Songs. Capcom legt gerade echt nach, was haltet ihr von dieser Strategie?