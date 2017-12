Overkill's The Walking Dead-Trailer stellt Aidan vor

Die Payday-Entwickler Overkill Software haben gestern ein neues Video ihres kommenden The Walking Dead-Spiels veröffentlicht. Der Titel basiert auf dem Comic-Franchise und soll Koop-Freunde im nächsten Herbst auf PC, PS4 und Xbox One in die narrative Zombie-Apokalypse verfrachten. Overkill's The Walking Dead wird dabei nicht von den Inhalten der Vorlage losgelöst sein, sondern einige bekannte Gesichter in frischen Szenarios zeigen. Im jüngst veröffentlichten Video etwa sehen wir Aiden als einen der spielbaren Figuren, der in Washington DC nach etwas sucht.