The Last of Us 2 ist zu 50 bis 60 Prozent komplett

Obwohl in der vergangenen Woche zwei groß angelegte Medienveranstaltungen rund um das Thema Video- und Computerspiele stattfanden, hat uns nicht ein neuer, lausiger Screenshot von The Last of Us: Part II erreicht. Stattdessen haben Neil Druckmann und der Co-Author Halley Gross von Naughty Dog die Bühne auf der Playstation Experience dafür genutzt, um über die Themen der Geschichte zu sprechen und nähere Informationen zu den beteiligten Charakteren zu teilen. Druckmann erwähnte im Interview, dass die Entwicklung des Spiels zu 50 bis 60 Prozent abgeschlossen sei und somit noch einige Arbeit vor dem Team liege. Trotzdem sei Druckmann zuversichtlich, dass wir The Last of Us: Part II auf der E3 2018 sehen werden, auch wenn er nicht näher erklärte, ob es sich dabei um erstes Gameplay handeln könnte, oder sogar schon um eine spielbare Version. Falls ihr euch für den Medien-Panel interessieren solltet, lässt sich die Show ganz einfach hier nachholen.