Life is Strange: Before the Storm - Termin von Episode 3 bekannt

Letzte Woche hat uns Square Enix verraten, dass Life is Strange: Before the Storm am 20. Dezember mit der dritten und letzten Episode "Hell is empty" abschließen wird. Das dramatische Finale des narrativen Abenteuers erscheint zeitgleich auf PC, Playstation 4 und Xbox One und in einem neuen Trailer erfahrt ihr, welche Überraschungen Chloe und Rachel noch bevorstehen. Wie bereits in der letzten Episode sprechen wir eine allgemeine Spoilerwarnung für all diejenigen Spieler aus, die noch das Original Life is Strange oder die früheren Episoden von Life is Strange: Before the Storm spielen wollen. Die Vorbesteller-exklusive Prequel-Episode "Lebewohl" erscheint im Januar auf allen Plattformen und rundet die Erfahrung von Deck Nine Games ab.