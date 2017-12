Rivalitätsmodus für Mario + Rabbids Kingdom Battle gelandet

Am Freitag veröffentlichte Ubisoft ein neues Update für Mario + Rabbids Kingdom Battle, das Liebhabern des Strategiespiels eine schlaue neue Spielkomponente bereitstellt. Im lokalen Rivalitätsmodus dürfen sich Taktiker-Freunde ab sofort in packenden Eins-gegen-Eins-Deckungskämpfen herausfordern. Beide Kontrahenten wählen in der Spielvariante je drei der acht Helden des Hauptspiels aus und entscheiden sich anschließend zwischen drei möglichen Talentbäumen. Die Mehrspielerkarten werden zufällige Überraschungen für uns bereithalten, wodurch das schnelllebige Strategiespiel noch ein bisschen verrückter werden soll. Leider bietet Mario + Rabbids Kingdom Battle noch immer keine Online-Funktionen, weshalb auch der Rivalitätsmodus ausschließlich lokal spielbar bleibt.