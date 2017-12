Kostenlose Demo zu The Evil Within 2 gelandet

Im Medienrummel der Game Awards und der Playstation Experience ist uns in der vergangenen Woche eine kleine Meldung durch die Dinger gegangen, denn Bethesda hat sich dazu entschieden, auch ihrem neuesten Horrortrip The Evil Within 2 eine kostenlose Demoversion zur Verfügung zu stellen. Ab sofort dürfen Spieler auf der Playstation 4, der Xbox One und auf dem PC Sebastian Castellanos zweites Abenteuer in der STEM-Welt kostenlos ausprobieren und sich einen eigenen Blick auf die Neuerungen im Gameplay verschaffen. Gespielt wird konkret der Anfang, über den wir euch bereits vor einigen Monaten informiert haben. Wer sich The Evil Within 2 nach der Demo auf der gleichen Plattform kauft, darf natürlich die Speicherstände übernehmen und verliert folglich keinen Fortschritt. Werdet ihr selbst mal reinspielen?