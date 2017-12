Neonfarbenes Delfin-Abenteuer Jupiter & Mars für PSVR angekündigt

Auf der Playstation Experience wurde vorhin ein kunterbuntes Unterwasserabenteuer mit zwei Delfinen in der Hauptrolle angekündigt - Jupiter & Mars. Wir begleiten die beiden Tiere auf ihrer Reise durch eine alternative Realität der Weltmeere, die in kräftigen Neon-Farben erstrahlt. Ein erster Trailer gibt uns mehr Hinweise über das Szenario des Spiels, das in einer fernen Zukunft spielt und für das Playstation VR-Headset konzipiert wurde. Der Soundtrack ist übrigens einer eigenen Würdigung wert, zusammen mit dem immersiven Gameplay dürfte das ein echter Genuss werden. Hier noch die erste offizielle Beschreibung des Spiels:

"Spielt als Jupiter, einem Delfin mit verbesserten Echolokationsfähgkeiten, und ihrem Partner Mars und löst Rätsel, begegnet fantastischen Kreaturen, die nur "Älteste" genannt werden, und reist um die Welt, während ihr das maritime Leben zu befreit, das von den Überresten einer von Menschenhand geschaffenen Maschinerie gestört wird."