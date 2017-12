Kostenlose PSVR-Demo von The Last Guardian angekündigt

Sony hat auf der Bühne der Playstation Experience heute Nacht eine kostenlose VR-Erfahrung von The Last Guardian für das PSVR-Headset angekündigt. In der nur knapp 20 minütigen Standalone-Erfahrung erleben wir eine einzige Szene aus dem Spiel aus Sicht des Jungen und können hautnah mit Trico interagieren. In Amerika erscheint die Demo bereits am 12. Dezember im Playstation Store, europäische Spieler werden sicher nicht viel länger darauf warten müssen.