Trailer zum Laboratory-Update für Total War: Wargammer II gelandet

Das Skaven-Volk in Total War: Warhammer II bekommt ein kleines Update namens The Laboratory im Zuge einer frisch geschlossenen Partnerschaft zwischen Sega und Intel, das dem Strategiespiel einen interessanten Twist verpassen dürfte. Das Update erlaubt es Spielern mit entsprechend soliden Rechnern, nach Herzenswünschen in den erweiterten Darstellungsoptionen herumzuexperimentieren, um Dinge wie die Anzahl, den Detailgrad und die Gravitation der Einheiten zu beeinflussen. The Creative Assembly weist in einem Disclaimer darauf hin, dass die Leistung eures PCs maßgeblich davon abhängt, wie viel Spielspaß ihr mit The Laborytory haben werdet, wenn all diese verrückten Dinge gleichzeitig auf eurem Bildschirm dargestellt werden sollen. Das Total War: Warhammer II-Update steht ab dem 14. Dezember zum Download bereit, mehr Informationen gibt es auf dem offiziellen Forum. Was haltet ihr von dieser Idee?