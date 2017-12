Ubisoft braucht die Hilfe der Spieler, um Rainbow Six: Sieges FPS-Probleme in den Griff zu bekommen

Rainbow Six: Siege hat mit Operation White Noise gerade drei weitere Operatoren und eine frische Karte bekommen, allerdings sind mit diesen Inhalten gleichzeitig einige unangenehmere Probleme in das Spiel gelangt. Viele Fans berichten online derzeit von technischen Schwierigkeiten, wie sinkenden Frameraten und höheren Hardware-Anforderungen. Ubisoft hat sich zu diesen Vorwürfen nun geäußert und wertet die ersten Informationen der Betroffenen aus. Um die Genauigkeit ihrer Analyse zu erhöhen benötigt der Entwickler aber noch viele weitere Daten und bittet in ihrem offiziellen Forum darum, entsprechende Fehlermeldung und Erfahrungsberichte zu teilen. Habt ihr seit der Einführung von Operation White Noise signifikante Einschnitte in der Performance des Spiels bemerkt?