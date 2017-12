Demo von Lost Sphear veröffentlicht

Tokyo RPG Factory macht gute Fortschritte bei ihrem nächsten klassischen Rollenspiel Lost Sphear und hat am Freitag eine neue Demoversion für das Spiel auf Steam veröffentlicht. Selbst diese einfache Meldung hat einen neuen Trailer spendiert bekommen, die Entwickler müssen der Veröffentlichung ihres kommenden Spiels wirklich entgegen sehnen. In der Testversion dürfen wir eine Stunde lang spielen und uns einen Eindruck von der Spielwelt und den Mechaniken machen. In den Schuhen des Kriegers Kanata werden wir versuchen die Welt vor dem Vergessen zu bewahren und wer schnell genug voranschreitet, darf offenbar bereits den ersten Boss des Spiels besiegen. Mehr Informationen und Zugang zur Demo erhaltet ihr auf Steam.