Bethesda investiert in Einzelspieler

Bethesda ist bei seinen Fans für tolle Rollenspiele wie Fallout 4 oder The Elder Scrolls V: Skyrim bekannt, doch in den letzten Jahren hat sich das Unternehmen nebenbei auch zunehmend auf Mehrspieler-Produktionen spezialisiert. Im Zuge der Game Awards wollte das Unternehmen nun einen Beitrag für die Zukunft von klassischen Einzelspieler-Abenteuern leisten und spendete 100.000 US-Dollar (umgerechnet ca. 85.000 Euro) an die Stiftung der Entertainment Software Association. Der Betrag soll 33 Stipendien für Frauen und Menschen ethnischer Minderheiten im Bereich der Computerwissenschaften und des Videospiel-Designs ermöglichen, wie das Studio auf ihrem Blog schreibt. Mit dieser großen Geste ruft der Entwickler zur "Rettung" des Einzelspielers auf, denn die nächste Generation der Games-Entwickler verdient diese Unterstützung, so Bethesda. Ist doch eine schöne Sache, oder was sagt ihr?