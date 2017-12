Neue Informationen zu Beyond Good & Evil 2

Gestern veranstaltete Ubisoft einen Livestream für Beyond Good & Evil 2. Wenn ihr ihn verpasst habt dann ist das verständlich, da dieser zur selben Zeit wie die Game Awards stattfand. Umso besser dass Ubisoft den Livestream in einem neuen Entwicklertagebuch festgehalten hat. Darin enthalten sind wichtige Details wie der Frage ob wir das Spiel online oder offline spielen, oder auch ob die Möglichkeit auf einen Koop-Modus in bestimmten Situationen besteht.

Zusätzlich erwähnte Michel Ancel dass die Erkundung schon immer ein großer Punkt für ihn war und sprach nebenbei über den Fakt dass vier Spieler eine Gruppe gründen können um die prozedural generierte Welt zu erkunden und wir sogar in der Lage sein werden unsere eigenen Schiffe zu entwerfen. Ein wenig vorgefertigte Inhalte wie Charakter und bestimmte Standorte gibt es allerdings trotzdem, vieles davon ist Teil der zentralen Geschichte des Spiels. Auch NPCs können rekrutiert werden inklusive der legendären Charakter auf die wir im Laufe der Zeit treffen werden, dies soll einen großen Teil des Spiels ausmachen. Außerdem erfuhren wir dass sich das Team hinter dem Spiel seit der vergangenen E3 im Juni verdreifacht hat und noch immer Feedback eingesammelt wird um das Spiel zu optimieren und weiterzuentwickeln. Wenn ihr noch mehr zu Beyond Good & Evil 2 erfahren möchtet, könnt ihr euch entweder hier den gesamten Livestream, oder weiter unten den kurzen Trailer anschauen. Seid ihr von dem was ihr bisher gehört habt beeindruckt?

Danke PCGamesN.