From Software enthüllt potentiellen Bloodborne-Nachfolger

Fans von Form Software warten hoffnungsvoll auf Neuigkeiten zu den momentanen Projekte des Studios, bei den Game Awards bekamen wir nun ein kryptisches Video zu sehen indem die Botschaft "Shadows Die Twice" vorkam. Das Video ist nicht einmal eine Minute lang, zu sehen ist ein blutiges Foltergerät. Der Slogan könnte durchaus auf einen Bloodborne-Nachfolger hindeuten. Alternativ könnte Shadows Die Twice auch der offizielle Name des neuen Projekts sein, das Vorkommen der Zahl zwei deutet für uns jedoch sehr stark auf Bloodborne 2 hin.

Vielleicht bekommen wir auf der Playstation Experience dieses Wochenende mehr Informationen. Was denkt ihr, handelt es sich bei der Ankündigung tatsächlich um Bloodborne 2?