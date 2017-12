Kinect-Spiel Boom Ball 3 erscheint am 22. Dezember

Virtual Air Guitar Company hat vor einer Weile eine ganz besondere Überraschung aus dem prall gefüllten Weihnachtssack gelassen und mit Boom Ball 3 für den 22. Dezember ein Kinect-Spiel für die ungenutzte Xbox-Kamera enthüllt. Das Entwicklerstudio veröffentlicht den Titel durch das ID@Xbox Programm zum schmalen Preis von nur zehn Euro. Aki Kanerva, Gründer und Lead-Designer von Virtual Air Guitar Company, erklärte in der Pressemitteilung: "Wir glauben an den Spaß der Kinect-Familie. Es gibt viele Kinect-Besitzer da draußen und wir wollen weiterhin großartige Erfahrungen für alle bereitstellen. Wir wollen Spielern auf aller Welt eine bunte Weihnachtserfahrung bescheren, etwas das gleichzeitig entspannend und amüsant ist. Wir haben 24 neue Hintergründe und jedes Level enthält mehrere handgemalte, animierte [...] Tiere, Gemüse, Charaktere und Überraschungen." Ein Trailer dürfte euch konkrete Vorstellungen davon vermitteln, was genau ihr mit Boom Ball 3 bekommt. Der Titel will uns in mehreren Herausforderungen in Bewegung versetzen, eine ideale sportliche Betätigung nach dem Weihnachtsessen, oder was haltet ihr von der Weihnachtsunterhaltung?