Großes Absolver-Update führt Drei-gegen-Drei-Spielmodus ein

Der PvP-Brawler Absolver hat vergangene Woche das umfangreichste Update in der noch jungen Geschichte des Spiels bekommen. Sloclap führte zur Freude vieler Fans einen teamorientierten Spielmodus ein, der zwei Teams aus je drei Spielern gegeneinander in die Schlacht schickt. Dabei geht es nicht nur um kämpferisches Geschick, sondern gleichzeitig um strategisches Gespür, da wir spezielle Kartenbereiche einnehmen und halten müssen. Für diese spezielle Spielvariante veröffentlichte das Studio deshalb drei eigene Karten und ein entsprechendes Matchmaking-System. Wer lieber im Privaten übt darf sich zudem über eine intime Eins-gegen-Eins-Erfahrung freuen, in denen es nur um das nackte Überleben und schnelle Reflexe geht. Auf der Playstation 4 soll dieser Spielmodus die Performance von Absolver übrigens auf 60 FPS anheben, schreibt jedenfalls der Entwickler in der offiziellen Pressemitteilung. Neben diesen Neuerungen bringt Sloclap noch einige weitere Anpassungsgegenstände mit, die zum Teil im neuen In-Game-Shop auf uns warten. Anti-Cheat-Maßnahmen, die Kritik an der aktuellen Spielbalance und die Unterstützung von 21:9-Monitoren wurden ebenfalls angegangen.