Fortnite's Battle Royale bekommt einen 50v50-Modus

Fortnite war eines der vielen Spiele die in der vergangenen Nacht auf den Game Awards eine Ankündigung für uns hatte und zwar eine gewaltige, denn das Battle Royale wird um einen 50v50-Modus erweitert.

Der "Last Team Standing"-Modus wird bis zum 17. Dezember laufen und auch wenn wir bisher nicht wissen ob er danach jemals wieder zurückkehrt, wissen wir dass weitere Spielmodi zum Battle Royale in Zukunft hinzugefügt werden. Das Battle Royale bezieht sich im übrigen auf die komplett kostenlose Version von Fortnite, wer also Interesse hat kann sich das Spiel einfach herunterladen. Zudem verkündete Epic Games dass Fortnite nun insgesamt 30 Millionen Spieler verzeichnet und die bisher größte Summe der gleichzeitigen Spieler 1.3 Millionen beträgt. Um einen Einblick in den 50v50-Modus zu bekommen könnt ihr euch das Video unten anschauen. Was haltet ihr von dem neuen Modus?