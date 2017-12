Dreams noch vor PSX bei den Game Awards vorgestellt

Wir sind bereits seit einer ganzen Weile mit Dreams bekannt, das erste Mal enthüllte Media Molecule ihre kreative Vision des Spiels 2013. Seit dem ist es sehr still um das Studio geworden, während wir hier und da kleine Ausschnitte bekamen konnten wir nun auf dem Game Awards endlich das volle Ausmaß des Spiels in einem neuen Trailer betrachten.

Jeder der mit Media Molecule (Little Big Planet) bereits bekannt ist, weiß dass die Entwickler vor allem von der Kreativität ihrer Community leben, ebenso wie Dreams. Im unten eingebetteten Trailer können wir einen schlafenden Mann in einem Gitarrenkoffer (oder in einem Sarg?) sehen, der Trailer impliziert dabei dass unsere eigene Kreativität gefragt ist um seine Träume zu verbessern.

Kurz darauf sehen wir Ausschnitte eines Space Shooters, eines Wettrennens und eine Menge Plattformer, Dinge die wir mit Hilfe der im Spiel zur Verfügung gestellten Werkzeuge selbst nachbauen können. Schaut euch das Video an und lasst uns wissen ob ihr euch bereits darauf freut, eure eigenen Kreationen in Dreams zu erstellen wenn es 2018 auf der Playstation 4 veröffentlicht wird.