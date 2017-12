PUBG verlässt Early Access in zwei Wochen

Am Anfang der Woche verkündete Brendan Greene dass wir auf den Game Awards einen ersten Trailer zu PlayerUnknown's Battelgrounds Wüstenkarte Miramar sehen würden, wie sich herausstellt hatte der Game Designer jedoch noch eine andere Überraschung für uns geplant.

Der Trailer gibt uns nicht nur einige kurze Einblicke auf die neue Karte samt ihrer Waffen und Fahrzeuge, sondern enthüllte ebenfalls dass das Spiel die Early Access-Phase am 20. Dezember verlassen wird. Somit bekommen wir in zwölf Tagen eine neue Karte, das Vaulting-System und einige andere Fehlerbehebungen für die PC-Version des Spiels. So lange könnt ihr es nicht mehr abwarten? Euer Glück (und eure Fähigkeiten) auf der neuen Karte könnt ihr bereits auf den Testservern ausprobieren.