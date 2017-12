Zelda: Breath of the Wild gewinnt GOTY bei den Game Awards

Die diesjährigen Game Awards sind vorüber, sämtliche Gewinner wurden bekanntgegeben. Der größte Preis von allen, das begehrte "Game of the Year" ging an The Legend of Zelda: Breath of the Wild, dazu griff das Spiel ebenfalls den Preis für "Best Game Direction" ab.

Weitere Spiele die mehrere Preise gleichzeitig bekamen sind Hellblade: Senua's Sacrifice (Best Performance für Melina Juergens, Audio Design und Impact) und Cuphead (Art Direction, Independent und Independent Debut). Davon abgesehen verteilten sich die Preise recht ebenmäßig mit Gewinnern wie What Remains of Edith Finch, Nier: Automata, Super Mario Odyssey, Wolfenstein II: The New Colossus und Injustice 2. Eine vollständige Liste der Gewinner findet ihr auf der offiziellen Website.

Zusätzlich wurden einige Preise anhand der Gaming-Community vergeben, so stach The Last of Us Part II als meisterwartetes Spiel heraus, Overwatch wurde für seinen Aufstieg als eSport-Titel anerkannt. Was war euer persönliches Highlight dieses Jahr?