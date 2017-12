Vanishing of Ethan Carter-Entwicker enthüllen Witchfire

Während der Game Awards gab es haufenweise Neuankündigungen, zu den interessantesten zählte die Enthüllung von Witchfire, einem neuen Fantasy-inspirierten First-Person-Shooter vom Entwicklerstudio The Astronauts. Das Studio besteht aus den klugen Köpfen hinter dem Erforschungs-basierten The Vanishing of Ethan Carter, beinhaltet jedoch auch Entwickler intensiver Shooter wie Bulletstorm und Painkiller.

Passend zur Zusammensetzung des Studios scheint auch das Spiel eine Mixtur aus beiden zu sein. Abgesehen davon dass der Ankündigungs-Trailer weder einen Release noch die geplanten Plattformen herausrückt, sieht das ganze sehr intensiv und actiongeladen aus.