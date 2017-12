Neuer Death Stranding-Trailer noch seltsamer als erwartet

Wir alle wussten bereits dass Hideo Kojima, Norman Reedus und Guillermo del Toro die Game Awards nicht einfach nur besuchten um ihre Gesichter zu präsentieren, sondern viel mehr um uns einen brandneuen Trailer zu Death Stranding zu zeigen. Als Geoff Keighley ankündigte dass es sich dabei um den längsten Trailer der Show handelte, dachten wir dass er uns etwas mehr Klarheit bringen würde als die vorherigen. Da haben wir anscheinend falsch gedacht.

Was genau sich in den knapp achtminütigen Video abspielt ist schwer zu erklären, am besten schaut ihr es euch einfach selbst an. Um einen kurzen Überblick zu geben: Ein Norman Reedus der sich vor unsichtbaren Kreaturen versteckt, das bereits bekannte Baby (wir vermuten dass das Timing mit dem vorherigen Trailer übereinstimmt als das Baby aus del Toro's Händen verschwindet), die Situation eskaliert, Reedus spuckt Käfer und Tinte aus während uns ein Baby aus seinem Bauch heraus ein Daumen hoch-Zeichen gibt. Ihr wisst schon, ein üblicher Trailer eben..