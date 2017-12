Campo Santo zeigt ersten Trailer zu In The Valley of Gods

Die Entwickler von Campo Santo haben schon mehrmals erwähnt dass sie nach der Entwicklung von Firewatch bereits Pläne für etwas neues haben, dass wir so schnell etwas von ihnen hören hätten wir jedoch nicht erwartet.

Während der vergangenen Game Award-Show entschied sich das Studio dazu ihr neustes Projekt, In The Valley of Gods zu präsentieren. Der Trailer stellt uns Rashida und Zora vor, zwei gescheiterte Dokumentarfilm-Produzentinnen die versuchen zu ihrem alten Ruhm zurückzukehren indem sie die Grabstätte der Nefertiti in den 1920ern aufspüren. Dies gestaltet sich alles andere als einfach, denn nachdem ihre Karriere vor einigen Jahren scheiterte gingen die beiden nicht gerade im guten auseinander. Nichtsdestotrotz sind die zwei verbissen die Grabstätte gemeinsam aufzuspüren.

Dies passt gut in das Bild von Campo Santo hinein, denn ebenso wie bei Firewatch handelt In The Valley of Gods von der Beziehung zwischen zwei Menschen samt ihrer eigenen Persönlichkeiten und Ziele. Dieses Mal befinden sich diese zwei Personen allerdings am selben Ort, was die ganze Sache laut den Entwicklern noch aufregender gestalten wird. Ein weiterer Unterschied ist der Aufbau, denn hauptsächlich werden wir uns im Spiel damit beschäftigen den Dokumentarfilm zu drehen. Der Aufbau des Equipments und das Filmen verschiedenster Dinge soll hierbei jeden Spieldurchlauf einzigartig gestalten, mehr ins Detail gehen möchte Campo Santo hierbei jedoch nicht da sich das Spiel noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Verläuft alles nach Plan, so soll das Spiel 2019 für den PC erscheinen. Eventuell folgen die Konsolen-Veröffentlichung später, zu erst müssen wir uns jedoch mit der PC-Version zufrieden geben.