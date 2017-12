Bayonetta 3 erscheint als Exklusivtitel für die Switch

Die Leute von Platinum Games hatten definitiv unsere Aufmerksamkeit als sie uns mit einem potentiellen Release eines Bayonetta und Bayonetta 2-Bundles für die Nintendo Switch im vergangenen Juli köderten. Monate vergingen ohne weitere Informationen und so sank auch unsere Hoffnung. Nun gab uns Nintendo die verlorene Hoffnung zurück.

Reggie Fils-Aime besuchte die Game Awards nicht nur um den Erfolg von The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu feiern und den Preis für das Game of the Year entgegenzunehmen, sondern auch um zu bestätigen dass die ersten beiden Bayonetta-Spiele tatsächlich auf der Nintendo Switch veröffentlicht werden. Darauf müssen wir nicht mal mehr lange warten, am 16. Februar ist es bereits soweit. Die neue Edition von Bayonetta 2 wird mit einigen Zusatzinhalten wie Videoaufnahmen, Amiibo-Unterstützung und einem lokalen kabellosen Koop-Modus kommen. Der amerikanische Präsident von Nintendo hörte an dieser Stelle jedoch noch nicht auf.

Vielleicht habt ihr bereits mitbekommen dass wir "die zwei ersten Bayonetta-Spiele" geschrieben haben. Das liegt daran dass uns Reggie zusätzlich den ersten Teaser-Trailer für das Switch-exklusive Bayonetta 3 präsentierte. Dieser verriet uns noch nicht besonders viel, dennoch wissen wir nun zumindest dass ein neuer Teil in Entwicklung ist. Was haltet ihr davon dass der Titel exklusiv auf der Switch erscheinen wird?