Koop-Titel A Way Out erscheint im März

Eine der besten Überraschungen die Electronic Arts auf der EA Play-Konferenz für uns parat hatte, war die Ankündigung von Hazelight's Koop-fokussiertem A Way Out. Der Enthüllungs-Trailer präsentierte uns wie zwei Spieler kooperieren müssen um aus dem Gefängnis zu entkommen und außerhalb der Mauern ihr überleben zu sichern. Das Video bestand vor allem aus intensiven, dramatischen Szenen, doch nun wissen wir dass das Spiel auch einige entspannende und humorvolle Sequenzen haben wird. Dies zeigte uns zumindest der neuste Trailer. In ihm kämpfen Leo und Vincent nicht nur gegen die Polizei und rauben eine Tankstelle aus, sondern verbringen auch ein wenig Zeit mit ihren Familien.

Zudem bleibt Josef Fares seinen Worten treu und versichert uns dass wir nur eine Kopie des Spiels benötigen um auf dem Sofa oder im Online-Koop mit unseren Freunden zu spielen. Eine sehr erfrischende Nachricht wenn man bedenkt wie viel Kritik EA momentan für ihr Verhalten erntet. Zum Schluss verkündete er entgegen aller Gerüchte bezüglich einer Release-Verschiebung, dass A Way Out am 23. März veröffentlicht wird.