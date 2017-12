World War Z bringt Zombie-Horden auf den PC, PS4 & Xbox One

Konsolenspiele basierend auf Filmen sind heutzutage eher eine Seltenheit geworden, trotzdem bekommen wir von Zeit zu Zeit einen neuen Titel. In der vergangenen Nacht wurde einer von ihnen angekündigt.

Saber Interactive enthüllte dass das Studio momentan an einem World War Z-Ableger für den PC, der Playstation 4 und Xbox One arbeitet. Der Trailer zeigt uns massive Horden agiler Zombies so wie wir sie bereits aus dem Film kennen. Umso mehr freuen wir uns darüber dass wir mit insgesamt drei Freunden zusammenspielen können um uns durch die Welt hindurchzuschlagen. Mehr wissen wir momentan jedoch nicht. Sowohl eine detaillierte Beschreibung des Spielinhalts als auch ein Release-Datum fehlen bisher komplett, eine Weile müssen wir uns wohl also noch gedulden.