Brutales Klima und übernatürliche Wesen in Fade to Silence

THQ Nordic köderte uns bereits seit einigen Tagen mit einer Ankündigung eines neuen Titels, schaffte es jedoch nicht lange das Geheimnis zu bewahren. Nachdem die Steam-Seite des Spiels einige Stunden zu früh online ging, war es keine all zu große Überraschung mehr als wir den offiziellen Trailer während der Game Awards zu sehen bekamen. Interessant sieht das Spiel jedoch trotzdem aus.

Fade to Silence ist ein Survivalspiel bei dem wir Begegnungen mit übernatürlichen Kreaturen, die sogenannten Eldritch, überleben müssen. Zudem müssen wir die immense Kälte die uns im postapokalyptischen Ödland umgibt aushalten. Ressourcen werden schwer aufzufinden sein, die 8km² große Fläche müssen wir entweder zu Fuß oder mit unserem Schlitten durchqueren. All zu einfach gestaltet sich dies jedoch ebenfalls nicht da uns das dynamische Wetter-System mit Schneestürmen, die uns sowohl physisch als auch psychisch schwächen, auf Trapp halten wird. Die Entwickler bei Black Forest Games erwähnen hierbei dass sie sehr stolz auf das dynamische Wetter und den realistischen Schnee sind und diese beiden Aspekte die Spielerfahrung noch einmal verstärken. Um in dem grausamen Klima zu überleben, müssen wir uns Fähigkeiten wie das Erkennen der Wetterlage oder das Lesen von Fußspuren aneignen.

Zum Glück sind wir jedoch nicht alleine, denn die Welt ist ebenfalls mit anderen Überlebenden bevölkert. Das Anheuern von neuen Begleitern macht es uns zwar nicht einfacher Ressourcen zu finden, doch jeder von ihnen kommt mit seinen eigenen Fähigkeiten und Eigenschaften die uns Zugang zu höherwertigen Ressourcen und besserer Ausrüstung verschaffen. Dies ist besonders wichtig da auch die Eldritch von Zeit zu Zeit immer stärker werden und unsere Ressourcen immer weiter zurückgehen.

Gefällt euch die Idee des Spiels? Wenn ja dann werdet ihr euch freuen zu hören dass Fade to Silence bereits ab dem 14. Dezember im Steam Early Access spielbar ist.