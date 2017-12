Unsere Piratenkarriere in Sea of Thieves startet im März

Microsoft verkündete über Twitter ab wann wir unsere Laufbahn als niederträchtiger Pirat in Rare's bisher größtem Spiel, Sea of Thieves antreten können. Am 20. März erscheint das Spiel sowohl für PC als auch Xbox One.

Ab sofort könnt ihr euch das Spiel digital vorbestellen und Sea of Thieves auf der Xbox One herunterladen. Wer sich dazu entscheidet bekommt das "Black Dog Pack" und sichert sich zusätzlich einen Platz in der geschlossenen Beta vor dem Release, wann diese starten wird ist bisher unklar. Neben der Ankündigung bekamen wir einen neuen Trailer in 4K der uns einiges an Gameplay-Inhalten präsentiert, das Video haben wir euch unten eingebettet. Werdet ihr Sea of Thieves mit euren Freunden spielen und eine Crew gründen um die See zu erobern?