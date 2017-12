Soul Calibur VI kämpft sich 2018 auf PC, PS4 und Xbox One

Bandai Namco hat die Entwicklungsarbeiten an einem neuen Soul Calibur-Teil bereits seit einigen Jahren immer wieder durchsickern lassen, jetzt scheinen die Entwickler endlich so weit gekommen zu sein, dass der Publisher die Vermarktung beginnen kann. Soul Calibur VI wurde am frühen Morgen in einem ersten Trailer auf den Game Awards präsentiert und erstrahlte auf der Bühne im Glanz der Unreal Engine 4. Zumindest Mitsurugi und Sophitia wurden bereits für das Kampfspiel bestätigt, das einige spannende neue Mechaniken zu bekommen scheint. Im Video könnt ihr euch selbst davon überzeugen, wie dynamisch die Kamera um die bunten Schwerter kreist. Gelistet ist das Spiel für 2018 auf PC, Xbox One und Playstation 4, auf weitere Details müssen wir hoffentlich nicht viel länger warten.