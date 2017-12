Zelda: BOTW: The Champions' Ballad ist ab sofort erhältlich

Im vergangenen Monat wurde der Nintendo Switch-eShop aktualisiert und dabei haben wir erfahren, dass die neue Story-Erweiterung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild, auf deutsch Die Ballade des Recken genannt, noch im Dezember erscheinen soll. In der Nacht hat Nintendo auf den Game Awards nun überraschend den zweiten Bestandteil des DLCs veröffentlicht, der ab sofort zum Download bereitsteht. Inhaltlich erwarten uns neue Rüstungsteile, Schrein-Herausforderungen und sogar ein cooles Motorrad. Welche weiteren Überraschungen angehende Hylianer erwarten dürfen, das hat Nintendo in einem neuen Trailer noch einmal zusammengefasst. Dabei scheint der japanische Entwickler einige kleine Spoiler allerdings nicht scheuen. The Champions' Ballad ist Bestandteil des 19,99 Euro teuren Season Pass und kann ab sofort gespielt werden.