Square Enix bestätigt Arbeiten an neuem Tomb Raider-Spiel

Es ist bereits über ein Jahr her seitdem ein Reddit-Nutzer während einer Bahnfahrt jemanden dabei erwischte wie er an einer Präsentation für ein Spiel namens "Shadow of the Tomb" arbeitete. Damals streitete Square Enix die Existenz des Spiels ab, doch nun scheint das Studio endlich bereit zu sein darüber zu sprechen. So veröffentlichten sie folgendes Statement auf Twitter:

"Square Enix freut sich sehr euch die großen News für das kommende Jahr mitzuteilen. Ehrlich gesagt würden wir es am liebsten sofort mit euch teilen, doch wir gehen dieses Mal anders an die Sache heran.

Ein neues Tomb Raider-Spiel ist auf dem Weg.

Angetrieben von dem Ziel unsere Fans an erste Stelle zu setzen, möchten wir euch wissen lassen dass kein großer Zeitraum zwischen der offiziellen Enthüllung und dem Zeitpunkt an dem ihr spielen könnt liegen wird.

Unsere Reise wird mit einem riesigen Event in 2018 beginnen. Wir können es kaum erwarten euch in Lara Croft's kommendes Abenteuer mitzunehmen."

Nun ist es also offiziell. Zumindest wissen wir nun dass das Spiel in Entwicklung ist, so wie es sich anhört könnten wir bereits im kommenden Sommer oder Herbst mit einem Release rechnen. Was würdet ihr gerne in dem neuen Ableger der Serie sehen?