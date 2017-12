Release von Far Cry 5 und The Crew 2 nach hinten verschoben

Im vergangenen November gab Ubisoft Marketing-Vollgas für Far Cry 5, kurz darauf wurde es hingegen ziemlich ruhig um das Spiel. Nun wissen wir auch wieso.

Das französische Studio offenbarte dass sie sich dazu entschieden haben den Veröffentlichungstermin von Far Cry 5 vom 27. Februar auf den 27. März zu verschieben. Grund dafür soll die Arbeit an "zusätzlichen Verbesserungen durch die die beste, ehrgeizigste Far Cry-Erfahrung passend zur originalen Vision des Teams entsteht" sein. Wie es scheint ist dies nicht das einzige Spiel dass noch ein wenig Extra-Zeit gebrauchen kann. So wurde uns ebenfalls mitgeteilt dass der Release von The Crew vom 16. März in das nächste Quartal, also in einem Zeitraum zwischen dem 1. April und dem 31. September 2018, verschoben wird.