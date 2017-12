Devil May Cry HD Collection erscheint für PC, PS4 & Xbox One

Wir haben bereits seit einem Jahr Gerüchte über die Entwicklung von Devil May Cry V gehört, vor einer Woche schien das Thema erneut heiß zu laufen nachdem neue Gerüchte verbreitet wurden. Nun haben wir einen weiteren Anhaltspunkt dafür dass Capcom etwas teuflisches im Schilde führt.

Das Japanische Studio kündigte an dass die Devil May Cry HD Collection am 13. März auf dem PC, der Playstation 4 und Xbox One erscheinen wird. Das war es jedoch auch schon an neuen Informationen, davon abgesehen dass die drei Spiele mit 60 FPS laufen und eine bessere Grafik bekommen werden. Was wir dabei viel interessanter finden ist der Zeitpunkt, denn etwas ähnliches hat Capcom bereits in der Vergangenheit getan. So veröffentlichten sie die Mega Man Legacy Collection kurz bevor Mega Man 11 und einige Ports angekündigt wurden, ebenso wie die Resident Evil-Remaster kurze Zeit vor der Veröffentlichung von Resident Evil 7: Biohazard erschienen. Könnte das Studio hierbei eine ähnliche Taktik verfolgen? Es bleibt nur abzuwarten. Egal was kommen mag, eine schöne Kollektion mit drei guten Spielen bekommen wir trotzdem im kommenden Jahr.