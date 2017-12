Playstation 4: Verkauf übersteigt 70 Millionen Geräte

Die Playstation 4 hat sich seit ihrer Veröffentlichung im Ende November 2013 in Europa und der restlichen Welt gut geschlagen und konnte in diesen vier Jahren laut aktueller Zahlen von Sony mehr als 70,6 Millionen Geräte verkaufen. Weiterhin seien über 617,8 Millionen Playstation 4-Spiele über virtuelle und physische Ladentheken gegangen, während sich das PSVR-Headset bereits über zwei Millionen Mal verkaufen konnte (12,2 Millionen verkaufte VR-Spiele verzeichnet Sony eigenen Aussagen zufolge).

"Wir freuen uns sehr, dass so viele Leute die einzigartige Unterhaltungsproposition der Playstation 4 genießen und dass eine junge Technologie, wie die Playstation VR weiterhin an Zugkraft erhält.", erklärte Andrew House, Vorsitzender von Sony Interactive Entertainment. "Ich kann unseren Fans und Partnern nicht genug danken. Ihre Unterstützung seit der Veröffentlichung der allerersten Playstation 4 im Jahre 1994 hat Playstation dabei geholfen, zu einem der größten Konsolennetzwerke in der Welt zu werden. Wir werden weiterhin eng mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um dieses Momentum aufrechtzuerhalten und standfest [daran zu arbeiten], die Playstation 4 zum besten Platz zum Spielen zu machen."

Seid ihr überrascht von diesen Zahlen?