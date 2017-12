Super Mario Run ist beliebtestes iOS-Spiel 2017

Apple hat letzte Woche eine Liste mit den beliebtesten Spielen 2017 aus ihrem Shop veröffentlicht. Nintendo konnte sich in der Kategorie "kostenlose Spiele für iPad und iPhone" durchsetzen, denn kein anderer Titel wurde in diesem Jahr häufiger als Super Mario Run heruntergeladen. Bei den kostenpflichtigen Titeln für das iPhone gewann RollerCoaster Tycoon Classic, Minecraft sicherte sich die Krone für die meisten Downloads kostenpflichtiger Spiele auf dem iPad. Eine würdigung der erfolgreichsten Spiele des Jahres-Awards nahm der Technologiekonzern ebenfalls vor: Jonathan Blows Rätsel-Abenteuer The Witness gewann den begehrten GOTY-Preis für Mac-Plattformen, Splitter Critters (ein Spiel in dem wir Kriechtiere zurück zu einem Weltraumschiff begleiten) wurde zum besten iPhone-Spiel des Jahres gekürt und das handgemalte Wimmelbildspiel Hidden Folks sahnte den Award für das beste iPad-Spiel 2017 ab. Welches Spiel mochtet ihr auf iOS-Geräten am meisten?