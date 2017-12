Rainbow Six Siege feiert 25 Millionen Spieler

Für Ubisoft's Rainbow Six Siege wurde kürzlich die ''Operation White Noise'' für alle Plattformen veröffentlicht. Diese bringt uns drei neue Operatoren und eine neue Map für das Spiel. Nun wissen wir ebenfalls dass das Spiel die 25 Millionen Spieler-Marke geknackt hat.

"Die Investitionen der Spieler ist der Kern unseres Erfolgs und auch die Langlebigkeit des Spiels war schon immer sehr wichtig für uns. Als das Spiel Fortschritte machte habe wir immer mit der Community im Hinterkopf entwickelt", erklärt Remy. "Wir freuen uns sehr zu sehen dass die Community das Spiel so gut angenommen hat, sie mit ihren Freunden geteilt hat und uns gezeigt hat was wir erreichen können mit dem was wir erschaffen haben."

Falls ihr bisher noch nicht in das Spiel investiert habt, seid ihr dazu geneigt?