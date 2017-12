Die Entstehung der Musik von Kingdom Come: Deliverance

Warhorse Studios und Deep Silver haben ein neues Video für ihr kommendes Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance veröffentlicht. In diesem erfahren wir mehr über die Entstehung der Spielmusik und erhalten einen kleinen Blick hinter die Kulissen des Studios.

"Musik spielt eine große Rolle in der Immersion von Kingdom Come: Deliverance und unterstreicht die verschiedenen Situationen auf die der Spieler trifft. Egal ob bei einem Spaziergang durch den wunderschönen Wald oder beim Bekämpfen dunkler Mächte. Eine perfekte orchestralische Umgebung wirft den Spieler noch tiefer in das Geschehen und das Gameplay hinein."

Kingdom Come: Deliverance erscheint am 13. Februar 2018 auf dem PC, der Playstation 4 und Xbox One. Das Video samt kleinem Einblick in den Soundtrack findet ihr hier.