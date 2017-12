Dragon's Crown Pro erscheint 2018 auch im Westen

Atlus und Entwicklerstudio Vanillaware bestätigten dass das 2013 veröffentlichte Hack-and-Slash Beat'em Up Remaster zu Dragon's Crown auch bei uns im Westen erscheinen wird. Dragon's Crown Pro wird auf der Playstation 4 mit verbesserter Grafik, 4K-Unterstützung und erhöhter Performance veröffentlicht. Komponist Hitoshi Sakimoto hat den originalen Soundtrack zum Spiel neu mit einem Orchester aufgenommen. Das Spiel beinhaltet außerdem Japanische und Englische Audio, die Storyteller Voice-Erweiterung und die Fähigkeit die Speicherstände der Playstation 3 und PS Vita auf die Playstation 4 zu übertragen.

"Dragon's Crown Pro handelt von einer Heldengruppe die sich in den Labyrinth-artigen Verliesen, die das mittelalterliche Königreich Hydeland umgeben, schrecklichen Herausforderungen stellen muss. Während sie immer tiefer in die Verliese hinabsteigen, kommen nicht spielbare Charakter wie Samuel, der Leiter Abenteuergilde oder der Zauberer Lucain ins Spiel und bieten zu erfüllende Quests und Aufgaben an. Benutze die sechs Abenteurer (Kämpfer, Zwerg, Amazone, Zauberer, Elfe und Hexe) und ihre einzigartigen Fähigkeiten um die Geschichte hinter den sagenumwobenen Schatz, der Drachenkrone aufzudecken."

Dragon's Crown Pro wird für 49,99 Euro erhältlich sein. Den Trailer könnt ihr euch unten anschauen: