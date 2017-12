Gears of War 4: Xbox One X-Darstellung im Xbox One S-Vergleich

In diesem Video wollen wir euch zeigen, wie der Coalition-Shooter Gears of War 4 auf der Xbox One S gegen die neue Xbox One X-Version abschneidet. Das Gameplay wurde jeweils mit der gleichen Capture-Karte und derselben Software aufgezeichnet, alle Änderungen gehen also allein auf die unterschiedliche Konsolenhardware zurück. Was sagt ihr zu den Unterschieden der beiden Konsolen?