Rise of the Tomb Raider-Erweiterung Blood Ties nun auch in VR spielbar

Der Offizielle Tomb Raider Blog kündigte an dass SteamVR nun die Rise of the Tomb Raider-Erweiterung Blood Ties unterstützt. HTC Vive- und Oculus Rift-Besitzer können die Geschichte somit noch einmal aus einer völlig neuen Perspektive erleben.

"Falls ihr euch jemals gefragt habt wie es ist durch die Hallen des Croft-Hauses zu laufen, bietet VR die ultimative Möglichkeit diese Frage zu beantworten", beschreibt man im Blog. "SteamVR erlaubt es dir in den Haupthallen des Hauses zu stehen und Lord Croft's Büro zu erforschen. In den unteren Etagen des Haues gibt es verloren geglaubte Erinnerungen aus Lara's Jugend zu entdecken. Erkunde Lara's Kindheits-Zuhause in VR und entdecke Mysterien rund um die Croft-Familie, die ihr Leben für immer verändern werden."

Das Update ist kostenlos und das Blood Ties-Kapitel ist in der 20-Jährigen-Jubiläums-Edition enthalten. Falls ihr lediglich die Standard-Edition des Spiels besitzt dann könnt ihr euch die Inhalte als alleinstehende Erweiterung kaufen. Würdet ihr gerne mehr von Tomb Raider in VR sehen?